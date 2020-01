Vier heimische Landwirte nutzten am Freitag, 17. Januar, die Möglichkeit, um im Rahmen der aktuellen Bauernproteste vor Edeka Honsel in Hervest die Verbraucher vor Ort zu informieren. Hendrik Westhoff, Christoph Kiekenbeck, Johannes Klümper und Christian Kleverbeck kamen mit zwei Traktoren, einem Info-Pavillon sowie Flyer und kleine Geschenke in Form eines Bienen-Blumen-Mix zur Aussaat nach Hervest.

Unter dem Motto "Kooperation statt Verbote" begrüßte Ralf Honsel die besorgten Landwirte in Hervest sowie in Rhade. Die Landwirte, die sich durch die Verschärfung gesetzlicher Vorschriften in ihrer Existenz bedroht fühlen, suchten das Gespräch mit den Verbrauchern. "Wir reden darüber, Wasserschutz und Nahrungsmittelproduktion in Einklang zu bringen und wie es gelingen muss, Pflanzen zu schützen und Insekten zu schonen", erklärt Hendrik Westhoff. "Letztlich auch darüber, was es bedeutet, wenn unserer Höfe auf dem Land verschwinden."

Ralf Honsel: "In vielen Medien kommt es rüber, also ob die Landwirte gegen den Lebensmittelhandel demonstrieren. Dies ist aber bei Weitem nicht Fall. Zumindest nicht, wenn wie bei uns eine Zusammenarbeit statt findet. Während der Discount in vielen Fällen nur auf billig achtet und wir uns in dem Bereich natürlich auch dem Preiswettbewerb durch Preisgleichheit stellen müssen (Stichwort Marke Gut&Günstig), sind wir es, die im mittelständischen Lebensmittelbereich auch Lokalität und Qualitätsprodukte bieten.“ Und weiter: "Gerade die Supermärkte bieten auch immer die Alternative zu den Massenprodukten. So findet man in unseren Edeka-Märkten auch die lokalen Anbieter wieder, wie bei vielen mittelständischen Lebensmittelhändlern." Bei Honsel sind dies z.B. Käse von Ziegenkäserei Sondermann aus Lembeck, Brotmischungen von der Mühle Gladen oder auch von den lokalen Landwirten Eier, Kartoffeln, Nudeln und in der Saison Erdbeeren, Spargel und vieles mehr. „Mittelständische Landwirtschaft und mittelständischer Einzelhandel sind eine Einheit und keine Gegner", so Julia Honsel Junior Geschäftsführerin bei Honsel. „Wir vertreten in Richtung Politik die gleichen Interessen.“