Am Sonntagabend sorgte die Feuerwehr Dorsten mit einem Bläser Duo aus den eigenen Reihen für drei Ständchen in luftiger Höhe. Die beidenMusiker wurden nämlich für ihr Vorspiel in dem Korb der Drehleiter in ca. 15

Meter hinaufgefahren.

Unter anderem hatte der Volksmusikerbund Westfalendazu aufgerufen in ganz Deutschland um 18 Uhr in der Nachbarschaft ein

Ständchen zu spielen. Diese Idee fand die Feuerwehr Dorsten so gut, dass

auch sie sich ganz spontan dazu entschloss mitzumachen. Kurzfristig

wurden zwei Kameraden der Unterstützungseinheit des Löschzuges Holsterhausen

angesprochen, dazu noch die Drehleiter der Hauptfeuerwache angefordert, die

gerade keinen Einsatz hatte und schon konnte es los gehen.

Til-Henrik Felleran der Trompete und sein Vater Franz Josef Feller am Euphonium waren trotz kurzer Vorbereitung bereit sich pünktlich um 18 Uhr in den Korb der

Drehleiter zu stellen und nach Oben fahren zu lassen. Zuerst wurde

Beethovens „Ode an die Freude“ gespielt. Danach folgte das Stück „Möge die

Straße uns zusammenführen“ ein irischer Segensgruß. Als drittes Stück hatten sich die beiden Blasmusiker aus Holsterhausen das Steiger Lied ausgesucht

und allesamt toll zusammen vorgetragen.

Obwohl diese Aktion nicht von derFeuerwehr angekündigt wurde und ganz spontan war, kamen ein paar Leute,

die die Livemusik hörten, als Zaungäste zusammen, die aber alle schön den

Sicherheitsabstand einhielten. Hinzu kamen noch ein paar Gäste an den

Fenstern der Nachbarschaft.

„Mit dieser Aktion wollten wir als Feuerwehrunsere Verbundenheit mit der Bevölkerung zeigen. Hierfür haben wir uns einen

exponierten Punkt ausgesucht, um möglichst viele Menschen in der Umgebung zu

erreichen. Hierbei achteten wir darauf keine Menschenansammlung zu

provozieren und alle Sicherheitsaspekte zu beachten. Deshalb wurde es ja

auch vorher nicht publik gemacht. Sicherheit geht vor und ist das oberste

Gebot bei uns. Mit dieser Aktion wollten wir aber auch deutlich machen, dass

die Feuerwehr im alltäglichen Geschäft sehr spontan agieren muss und nie

genau weiß, wie ist die Situation vor Ort aussieht. Hinzu kommt noch, dass

die ihr gestellten Aufgaben professionell gearbeitet werden müssen. All dies

haben wir kurzerhand umgesetzt“, erklärte Bernhard Feller als

stellvertretender Leiter der Feuerwehr.

Text und Fotos: Bludau