Mit leichten Abschürfungen konnten am Sonntag eine 21-Jährige und ihre Begleiterin, die unterhalb des Kaiser Wilhelm Denkmals am Steilhang in Dortmund abgerutscht waren, gerettet werden. Ein Notruf half den Frauen, die sich 60 Meter unterhalb des Weges nicht mehr selbst aus ihrer gefährlichen Lage befreien konnten.

Aufgrund des unwegsamen und steilen Geländes waren die Dortmunderinnen zunächst nicht aufzufinden. Doch eine Polizei-Drohne entdeckte die Gestürzten, so dass Höhenretter die jungen, zum Glück nicht ernsthaft verletzten, Frauen über eine Abseilstrecke hochziehen konnten. Mithilfe der Höhenretter der Feuerwehr konnte auch die 23-jährige Begleiterin unverletzt geborgen werden.

Vom Weg abgekommen

Die 21-jährige Dortmunderin zog sich bei einem Sturz, als sie zuvor vom Weg abkamen, leichte Hautabschürfungen zu. Die Frauen waren zuvor den Steilhang herab gerutscht und befanden sich gut 60 Meter unterhalb des nächsten befestigten Weges. Aus eigener Kraft hatten sie sich am steilen Hang nicht in Sicherheit bringen können. Der Rettungsdienst untersuchte die Geretteten, die dann ihren Heimweg antreten konnten.