Heute meldete das Dortmunder Gesundheitsamt 16 neue positive Corona-Testergebnisse. Bei den Neuinfizierten handelt es sich um acht Reiserückkehrer aus Risikogebieten sowie einen Fall aus der Lehrerschaft des Mallinckrodt-Gymnasiums.

Alle anderen sind unabhängige Einzelfälle. Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen bis heute insgesamt 1.486 positive Tests vor. 1.256 Patienten haben die Erkrankung bereits überstanden. Sie gelten als genesen.

22 Patienten im Krankenhaus

Insgesamt sind derzeit 213 Dortmunder infiziert. Zurzeit werden in Dortmund 22 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, fünf von ihnen intensivmedizinisch und vier werden beamtmet.

In Dortmund haben bislang elf Erkrankte Covid-19 nicht überlebt. Weitere sechs mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten verstarben laut Gesundheitsamt aufgrund anderer Ursachen.

So sind innerhalb einer Woche 113 bestätigte Corona-Fälle in Dortmund hinzugekommen, eine Woche zuvor waren es innerhalb von 7 Tagen 102 Fälle.