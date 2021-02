Nach dem Tauwetter und dem großen Einsatz der DSW21-Teams vor Ort hat sich die Lage im ÖPNV in Dortmund weiter entspannt. Alle Buslinien fahren mit Ausnahme der Linie 414. Auf vier Stadtbahnlinien gibt es auf Abschnitten jedoch noch Probleme mit Vereisung. Zudem haben die extremen Witterungsverhältnisse an manchen Stellen, wie auf dem Brackeler Hellweg, das Gleisbett und auch Bahnsteige beschädigt.

Reibungslos läuft seit Tagen der Betrieb auf den Stadtbahnlinien U42, U45, U46 und U49. Heute kamen noch die beiden westlichen Abschnitte der U43 und U44 in Dorstfeld und Marten dazu. Probleme gibt es nun noch auf dem nördlichen Abschnitt der U41 von Fredenbaum bis Brambauer, auf dem östlichen Teil der U43 zwischen Körne und Wickede, dem nördlichen Teil der U44 von der Geschwister Scholl-Straße bis Westfalenhütte sowie dem nördlichen Teil der U47 vom Hafen Richtung Westerfilde.

U41: Evinger Straße vereist

Während die U47 und die U44 voraussichtlich im Laufe des Dienstags wieder bis zur Endstelle Westerfilde bzw. Westfalenhütte werden durchfahren können, kann es bei der U41 noch bis Ende der Woche dauern, bis die Fahrt bis Brambauer wieder möglich ist.

Grund dafür ist die starke Vereisung der Evinger Straße. DSW21 wird aber – wenn möglich – bereits früher den Abschnitt bis Brechten freigeben. Fahrgäste können aktuell einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ab Fredenbaum nutzen, der dann ab Brechten angeboten würde.

U43: Gleisbettschäden überprüfen

Am stärksten betroffen von dem harten Wintereinbruch ist der gesamte östliche Abschnitt der U43 zwischen Körne und Wickede. Hier wird den Fahrgästen aktuell ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Reinoldikirche und Wickede angeboten.

Die hartnäckige Vereisung auf der kilometerlangen langen Strecke dürfte sich Dank der steigenden Temperaturen in den nächsten Tagen von selbst erledigen. Die extreme Vereisung und die Schneemassen haben jedoch massive Schäden an Asphaltdecke, Gleisbett und Bahnsteigen angerichtet, die geprüft und behoben werden müssen.

DSW21 hofft, dass die U43 im Laufe der Woche zumindest wieder bis Brackel durchfahren kann. Für den restlichen Streckenabschnitt wird dann auch ein weiterer Ersatzverkehr mit Bussen angeboten. Außerdem bietet hier die parallel verlaufende S-Bahn-Linie S4 Fahrtalternativen.

Auch Haltestelle sorgfältig prüfen

„Wir arbeiten weiter mit Hochdruck und allen Kräften daran, alle Strecken wieder befahrbar zu machen“, so Karsten Urlaub, Leiter der Verkehrssteuerung bei DSW21. „Wir müssen aber unsere Gleise und die Haltestellen sehr sorgfältig prüfen, bevor wir den Verkehr wieder freigeben können. Wir bitten bis dahin um etwas Geduld. Die Sicherheit unserer Fahrgäste und Fahrer*innen genießt oberste Priorität.“

Das aktuelle Stadtbahnangebot:

U41 zwischen Clarenberg und Fredenbaum: Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Fredenbaum und Brambauer - zum Ende der Woche voraussichtlich Verlängerung bis Brechten

U42: komplett

U43 auf dem Innenstadt-Abschnitt zwischen Dorstfeld und Lippestraße: - Schienenersatzverkehr zwischen Reinoldikirche und Wickede - zum Ende der Woche voraussichtlich Verlängerung bis Brackel, auf dem letzten Abschnitt weiterhin Schienenersatzverkehr

U44 komplett (voraussichtlich im Laufe des Dienstags)

U45/46 komplett

U47 komplett (voraussichtlich im Laufe des Dienstags)

U49 komplett

Buslinien:

Alle Buslinien bis auf die Linie 414 (Brechten – Schulte-Rödding) sind wieder in Betrieb.

Auf der Linie 452 (Körne – Hbf) kann der Abschnitt zwischen Am Zehnthof und Geßlerstraße aktuell nicht befahren werden.

Aktuelle Infos sind unter Bus & Bahn zu finden.