Auch mit Presslufthammer und in Handarbeit hat DSW21 nach dem Wintereinbruch weiter daran gearbeitet, damit das Stadtbahnangebot in Dortmund am Wochenende weiter hochgefahren werden konnte. Rund um die Uhr waren Beschäftigte im Einsatz. 24 Buslinien sind seit gestern trotz Eis und Schnee wieder in Betrieb.

Bei weiterhin schwierigen Wetter- und Straßenverhältnissen – in der Nacht auf Freitag wurde es bis zu minus 17 Grad kalt - arbeitete DSW21 unermüdlich daran, das Bus- und Stadtbahnangebot weiter ausweiten zu können. Stück für Stück und oft in Handarbeit arbeiten sich die Teams von DSW21 im Stadtbahnbereich dabei weiter vor. Ein Großteil des Netzes konnte am Wochenende so wieder befahren werden, fast alle Außenbezirke werden erreicht. DSW21 setzt dort, wo die Bahnen noch nicht fahren können, einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein – wenn es die winterlichen Straßenverhältnisse erlauben.

24 Buslinien wieder unterwegs

Im Busbereich fahren seit Samstag 24 Linien weitestgehend im regulären Takt. „Wir werden auch am Wochenende nicht nachlassen und gegen diese Wetterbedingungen permanent ankämpfen. Dabei sind wir aber natürlich von den Straßenverhältnissen und den Räumarbeiten anderer abhängig. Mit einem vollständigen Normalbetrieb ist voraussichtlich in der ersten Hälfte der nächsten Woche zu rechnen“, gibt DSW21-Betriebsleiter Ralf Habbes einen Ausblick auf die nächsten Tage.

Völlig vereiste Kreuzungen

In Richtung Marten (U44), Westerfilde (U47) sowie Wickede und Dorstfeld (U43) sorgten völlig vereiste Kreuzungen und Brücken sowie von einer geschlossenen Schneedecke bedeckte Gleise weiterhin für Probleme.

„Unsere Kollegen gehen wirklich an ihre Grenzen und legen bei klirrender Kälte auch Nachtschichten ein. Denn es ist es eine kräftezehrende Sisyphusarbeit, Meter für Meter weiter freizubekommen“, sagt DSW21-Betriebsleiter Ralf Habbes.

Gleise von Eis und Schnee befreit

Die Arbeit muss mit schwerem Gerät wie Presslufthämmern in Handarbeit geschehen. Dabei reiche es nicht, allein die Gleise selbst von Schnee und Eis zu befreien, auch daneben müsse ausreichend Platz freigeräumt sein, damit die Fahrzeuge durchkommen.

Im Busbereich haben 24 Linien wieder ihren Betrieb aufgenommen. Es handelt sich vor allem um Linien auf Hauptstraßen. Nebenstraßen sind häufig noch nicht vollständig geräumt und immer noch in Teilen vereist, sodass ein sicherer Betrieb und eine problemlose Durchfahrt hier nicht möglich ist.

Berge an Schnee zusammen geschoben

Zusammengeschobene Schneeberge und fehlende Wendemöglichkeiten im Bereich von Bushaltestellen erschweren das Hochfahren des Linienbetriebs zusätzlich. Anders als in vergangenen Wintern ist dieses Mal nicht ein bestimmter Bereich – der Dortmunder Süden – maßgeblich betroffen, sondern das gesamte Stadtgebiet.

Diese Stadtbahnen fahren:

U41 zwischen Clarenberg und Fredenbaum Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Fredenbaum und Brambauer)

zwischen Clarenberg und Fredenbaum Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Fredenbaum und Brambauer) U 42 : zwischen Hombruch und Schulte Rödding

: zwischen Hombruch und Schulte Rödding U43 auf dem Innenstadt-Abschnitt zwischen Westentor und Lippestraße: Schienenersatzverkehr zwischen Lippestraße/Reinoldikirche und Wickede)

auf dem Innenstadt-Abschnitt zwischen Westentor und Lippestraße: Schienenersatzverkehr zwischen Lippestraße/Reinoldikirche und Wickede) U44 zwischen Betriebshof Dorstfeld und Geschwister-Scholl-Straße

zwischen Betriebshof Dorstfeld und Geschwister-Scholl-Straße U45/46 komplett

komplett U47 Aplerbeck bis Hafen: Schienenersatzverkehr zwischen Hafen und Westerfilde)

Aplerbeck bis Hafen: Schienenersatzverkehr zwischen Hafen und Westerfilde) U49 komplett

Für die Linien U43 und U44 bietet die zum Teil parallel verlaufende S-Bahn-Linie S4 eine Fahrtalternative.

Das Busangebot in der Übersicht:

410 (Huckarde – Derne)

411 (Fredenbaum – Derne)

417 (Logistikpark Westfalenhütte – Kirchderne)

420 (Derne – Aplerbeck)

423 (Grevel – Lanstrop)

424 (Lanstrop – Scharnhorst)

425 (Wickede – Scharnhorst)

427 (Scharnhorst – Hörde)

430 (Hörde – Schwerte)

433 (Hörde – Sommerberg)

440 (Aplerbeck – Germania)

447 (Huckarde – Hacheney)

448 (Rüdinghausen – Löttringhausen)

450 (Schanze – Westfalenhallen)

451E (Impfshuttle Hörde Bhf – Impfzentrum)

460 (Kirchlinde – Reinoldikirche)

462 (Huckarde – Barop)

465 (Huckarde – Oespel)

471 (Oestrich – Bodelschwingh)

475 (Mengede – Hauptbahnhof) und

480 (Castrop-Rauxel-Ickern – Marten)

490 (Airport – Aplerbeck)

AirportExpress und AirportShuttle

Aktuelle Infos sind unterBus & Bahn zu finden. Informationen gibt es rund um die Uhr auch telefonisch unter 01806.504030 (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, mobil maximal 60 Cent/Anruf). Bitte beachten Sie, dass die Elektronische Fahrplanauskunft im Web sowie in der DSW21- und VRR-App in dieser Ausnahmesituation nur bedingt aussagekräftig ist.