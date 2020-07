Der 12. AOK-Firmenlauf fällt in Dortmund am 17. September aus. Der Veranstalter upletics und die AOK NORDWEST reagieren damit auf die aktuelle Situation rund um das Coronavirus.

„Mit Rücksicht auf die Gesundheit aller Läufer sowie der Zuschauer und Helfer haben wir uns jetzt entschieden, unseren Firmenlauf abzusagen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. Die gute Nachricht: Der neue Termin der 12. Auflage des AOK-Firmenlaufes Dortmund im nächsten Jahr steht schon fest: Donnerstag, 10. Juni 2021.

Sicherheit steht an 1. Stelle

Im vergangenen Jahr liefen rund 3.000 Sportler um den Phoenix-See. Mit Blick auf das Verbot der Landesregierung für Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober, haben die Organisatoren entschieden, den Firmenlauf in diesem Sommer nicht stattfinden zu lassen. „Die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit stehen für uns an erster Stelle“, sagt Kock und ergänzt: „Natürlich wissen wir, dass sich die Firmenläufer jedes Jahr ganz besonders auf die Veranstaltung in Dortmund freuen. Deshalb bedauern wir die Absage umso mehr.“

Erneute Verschiebung ausgeschlossen

„Eine erneute Terminverschiebung 2020 kam für uns nicht in Betracht. Wir sind überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wir starten jetzt die Planungen und freuen uns auf die 12. Auflage im nächsten Jahr“, so upletics-Geschäftsführer Marcus Hoselmann. Der Veranstalter bietet die Möglichkeit, gebuchte Startplätze in das Jahr 2021 zu übernehmen. Näheres unter AOK-Firmenlauf.