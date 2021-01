Im Konzerthaus hat ein ein weiteres Covid-Zentrum eröffnet. Wie in Berlin, Hamburg und Bremen bietet ein Unternehmen für medizinische Coronatest-Dienstleitungen nun auch in der Dortmunder Innenstadt ab sofort Antigen- und PCR-Tests an. Das Ergebnis bekommen Getestete nach 20 Minuten (Antigen) oder sechs Stunden (PCR) auf das Smartphone.

Unternehmen haben so auch die Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden mithilfe von mobilen Teams und Teststationen schnell und unkompliziert auf COVID-19 testen zu lassen. Ab sofort können Interessierte online unter www.covidzentrum.de eine Zeit für einen Test auswählen, einen Termin buchen und kontaktlos bezahlen.

Test dauert nur wenige Minuten

Der Aufenthalt im Zentrum dauert wenige Minuten, das Ergebnis der Antigen-Tests kommt bereits 20 Minuten später auf das Smartphone, das PCR-Test-Ergebnis nach nur sechs Stunden. Damit sind die Ergebnisse der PCR-Tests der Covid-Zentren sehr schnell verfügbar. Im Falle eines positiven Ergebnisses wird das Gesundheitsamt unmittelbar informiert und die Betroffenen angewiesen, sich in Quarantäne zu begeben. Ab Februar wird das Angebot mit Antikörper-Test erweitert.

“Gerade in dieser kritischen Phase ist flächendeckende Testung wichtiger denn je, um die Pandemie wirklich effektiv eindämmen zu können. Mit unserem Angebot wollen wir Arztpraxen sowie Gesundheitseinrichtungen entlasten. Sie sind in dieser schwierigen Zeit auf sich allein gestellt. Nur gemeinsam finden wir Lösungen in und einen Weg aus der Krise", sagt der operative Leiter der CovidZentren, Marcus Boxler und bedankt sich beim Konzerthaus für die gute Kooperation.

Konzerthaus-Team will helfen

Das Konzerthaus ist derzeit ein Ort ungewohnter Stille. Die vergangenen Monate haben jedoch gezeigt, dass das Team hinter den Kulissen auch in der Krise weiter aktiv geblieben ist und in vielerlei Hinsicht Pionierarbeit geleistet hat: Vom ersten Sinfoniekonzert während der Pandemie bis hin zu einer europaweit beachteten Studie zur geringen Ausbreitung von Aerosolen in Konzerthäusern und Theatern.

Nicht die Hände in den Schoß legen

Jetzt ist das Haus geöffnet, um den Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen. Knapp 30 Mitarbeitende des Konzerthauses kommen vorübergehend im neuen CovidZentrum zum Einsatz. Sie wurden vom verantwortlichen Arzt, Dr. Dietmar Peikert, geschult. Denn das Konzerthaus-Foyer eignet sich hervorragend für die Umgestaltung zum Testzentrum.

Einsamkeit ist größter Kollateralschaden

“Es war uns von Beginn an ein Anliegen, mit der Pandemie zu arbeiten, anstatt die Hände in den Schoß zu legen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir das Konzerthaus unter diesen ungewöhnlichen Umständen für die Menschen unserer Stadt öffnen werden. Während nun oben im Saal Proben und Streamings stattfinden, können wir im Foyer einen Dienst anbieten, der den Menschen ermöglicht, ihre Eltern oder Großeltern zu treffen oder zusammen zu musizieren. Denn Einsamkeit ist aus meiner Sicht der größte Kollateralschaden dieser Krise”, meint Konzerthaus-Intendant Raphael von Hoensbroech.

Test-Teams auch mobil unterwegs

Auch wenn die meisten Mitarbeitenden zurecht im Homeoffice sind, gibt es in vielen Unternehmen unvermeidliche Zusammenkünfte. Ob im Büro, auf Filmsets, in Produktionsstätten oder in landwirtschaftlichen Betrieben: Um die wirtschaftlichen Abläufe aufrechtzuerhalten, unterstützt das CovidZentrum Unternehmen ab 20 Personen in einem Umkreis von 75 Kilometer mit mobilen Teams- und Testzentren. Die komplette Planung, Organisation und Durchführung wird dabei vom CovidZentrum übernommen.