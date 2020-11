„Bis Weihnachten, bis Weihnachten ist nicht mehr weit“, so singt man es in einem Adventslied. Zeit also, Vorbereitungen zu treffen. Im Pastoralen Raum Kirche Dortmund-Nordost der katholischen Gemeinden im Stadtbezirk Scharnhorst hat man es bereits getan.

Das Wichtigste im Überblick:

 Der Platz in den Kirchen ist auch an Weihnachten begrenzt.

 Es werden daher mehr Gottesdienste als üblich angeboten.

 Für die Weihnachtsgottesdienste ist unbedingt eine vorherige Anmeldung erforderlich.

 Zusagen werden nicht verschickt. Sollte bei einem Gottesdienst bereits die maximale Besucherzahl erreicht sein, wird ein Hinweis auf Gottesdienste mit freien Plätzen gegeben.

 Alle Gottesdienste an den Tagen vom 24. bis 27. Dezember sind gleichwertige Weihnachtsgottesdienste.

 Die Wortgottesdienste sind besonders für Familien und Kinder gestaltet.

 Man sollte sich in den Familien abstimmen, wenn man gemeinschaftlich Gottesdienste besuchen will. Anmelden sollte man sich aber nach Haushalten getrennt möglichst zeitgleich.

"Weihnachten feiern wird zur Herausforderung"

Gesamt-Pfarrgemeinderatsvorsitzender Georg Heßbrügge weiß: "Weihnachten zu feiern, wird in diesem Jahr, selbst wenn die Corona-Zahlen wieder zurückgehen sollten, zu einer echten Herausforderung – in den Familien, aber auch in den Gemeinden." Gerade als Kirchengemeinden wolle man aber mit gutem Beispiel vorangehen und daher die Hygiene-, Abstands- und Maskenregeln einhalten.

Das bedeutet aber, dass der Platz in den Kirchen weiterhin begrenzt ist. "Wir weiten daher an Weihnachten das Gottesdienstangebot aus", kündigt Heßbrügge an, "einschließlich der Feier von Open-Air-Gottesdiensten."

Zu finden sind die detaillierten Weihnachtsgottesdienst-Planungen für die Gemeinden St. Bonifatius (Kirchderne), St. Immaculata (Alt-Scharnhorst), Franziskus (Scharnhorst-Ost), St. Michael (Lanstrop), St. Johannes Baptista (Kurl) und St. Petrus Canisius (Husen)auch auf der Homepage des Pastoralen Raumes unter www.kirche-dortmund-nordost.de/weihnachtsgottesdienste-2020/ .

Direkt-Anmeldung teils am 1. Advent möglich

Wie Georg Heßbrügge weiter mitteilt, wird in einigen Gemeinden zudem die Möglichkeit bestehen, hierfür eine Anmeldung nach den Gottesdiensten am ersten Advent vorzunehmen. Ansonsten wird darum gebeten, sich ab dem 30. November über die genannte Internetseite anzumelden. Teilnehmer*innen aus einem Haushalt sollten sich zusammen anmelden. Alternativ kann man sich gegebenenfalls auch persönlich an eines der Gemeindebüros wenden.

Heßbrügge hofft: "Mit den Anmeldungen behalten wir den Überblick über die Auslastung der Gottesdienste, die an allen Tagen gleichwertig sind."

Für die Open Air-Gottesdienste sind indes keine Anmeldungen erforderlich. Zusagen werde man wegen des damit verbundenen Aufwandes allerdings nicht verschicken können. Und falls ein Gottesdienst „ausgebucht“ ist, werde man sich auf jeden Fall mit einem Hinweis auf Gottesdienste mit freien Plätzen melden. "Kommt kein Hinweis, waren genügend Plätze frei."

Fragen beantworten die Mitglieder des Gesamtpfarrgemeinderates, das Pastoralteam, die Mitglieder der Gemeindeausschüsse sowie die Gemeindebüros.