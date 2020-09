Das Stadtbezirks-Marketing Scharnhorst präsentiert am Freitag, 30. Oktober, um 18.30 Uhr ein Konzert des Duo Aciano. Zu erleben sind die beiden Musikerinnen Sandra Wilhelms und Freya Deiting in der Evangelischen Kirchengemeinde Scharnhorst, Friedrich-Hölscher-Str. 393, in Alt-Scharnhorst.

Indes können aufgrund der aktuellen Corona-Regeln lediglich 40 Personen an diesem musikalischen Genuss teilhaben. Karten sind ab sofort in der Bezirksverwaltungsstelle Scharnhorst, Gleiwitzstr. 277, Zimmer 103, bei Marketing-Geschäftsführerin und Verwaltungsstellenleiterin Marion Hardt zum Preis von 10 Euro erhältlich.

In den vergangenen Jahren begleitete das Duo beispielsweise die Preisverleihungen des Wetttbewerbs „Scharnhorst-Ost im Licht“ und begeisterte das Scharnhorster Publikum.

Schon früh, zu Studienzeiten, entdeckten Sandra Wilhelms und Freya Deiting ihre künstlerische Seelenverwandtschaft. In ihrem 2006 gegründeten Duo Aciano entwickelten sie ein Repertoire von Klassik über spanische Musik, Tango und Weltmusik bis hin zu Pop- und Rock-Hits der letzten Jahre und Jahrzehnte mit zahlreichen Auftritten im In- und Ausland.

Elegant und sinnlich tauchen sie ein in ihre Lieblingshits aus vier Jahrhunderten - von Johann Sebastian Bach über Maurice Ravel bis hin zu Frank Sinatra. Stilsicher versehen sie Songs von Metallica, Greenday, Cindy Lauper, Extreme oder den Beatles mit einem klassischen Touch und setzen so anmutig wie delikat eigene Pointen, so wirbt das Stadtbezirks-Marketing fürs Konzert.

 www.duoaciano.de