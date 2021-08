Brackel. „Hochkarätige Bands, rockige Stimmung, Cubanische Rhythmen, international bekannte Stars und beste Unterhaltung für die gesamte Familie: Auf unser Festival B-Klassik Ende September dürfen die Dortmunder:innen sehr gespannt sein“, sagt Martin Werner, Veranstaltungsmanager des Brackeler Kulturzentrums balou e.V., und erneut klingelt sein Telefon. Die Vorbereitungen für das Open-Air Fest „B-Klassik“ zwischen Freitag, dem 24. September und Sonntag, dem 26. September 21, laufen auf Hochtouren. Bereits zum dritten Mal findet „B-Klassik“ im BALOU statt; und wartet in diesem Jahr mit preisgekrönten Bühnengästen auf. Mit zwei Echos KLASSIK, zwei Jazz Awards und einer Grammy Nominierung als „Best Classical Crossover Album“ können die Klazz Brothers & Cuba Percussion beeindrucken. Mit bereits über 500 Konzerten weltweit wirbelt die Band sowohl die Klassik- als auch die Salsawelt gründlich durcheinander – und wird nun auch die Dortmunder am Samstag, den 25. September, zwischen 19-22 Uhr auf der Bühne von “B-Klassik“ begeistern. Am Samstagnachmittag zeigen die Akrobaten-Kinder des Kulturzentrums balou ab 14:30 Uhr ihr Können. Comedian, Jonglagekünstler und Entertainer Andy Clapp verzaubert mit seiner Show ab 14:45 Uhr große und kleine Zuschauer. Für rockige Stimmung und Tanzlust sorgen die Vollblutmusiker*innen der Cover-Rock-Band Seven Cent am Freitagabend zwischen 19 und 22 Uhr. Die Band aus Castrop-Rauxel beeindruckt neben Interpretationen von Rockklassikern wie Boys of Summer oder Rebell Yell mit einer energiegeladenen Bühnenshow. Rockig wird’s auch mit der Kinder-Rockband Randale, die am Sonntag ab 14:30 Uhr auf der Bühne vor dem Haupthaus zu sehen sind. Sie mischen ihr Publikum mit lebensnahen Texten, die sowohl Kinder als auch Eltern ansprechen und im Rock-, Punk-, Reggae, Ska- oder Poprhythmen verpackt sind, ordentlich auf. Beim Frühshoppen am Sonntag, den 26. September, nimmt ab 11:00 Uhr das erfolgreiche Dortmunder Lilith Saxophon Quartett, in dem auch Brackeler Musikerinnen mitspielen, die Besucher auf einen musikalischen Streifzug durch verschiedene Länder und Zeiten der Musikgeschichte.

Der Eintritt zum Festival ist frei. Die Zuschauerzahl wird eingangs kontrolliert und richtet sich nach der aktuellen CoronaSchuVo. Während des musikalischen Musik- & Familienprogramms warten auch die traditionellen balou-Waffeln, Snacks, eine Weinhütte mit ausgelesenen Weinen und weitere kulinarische Leckerbissen auf die Besucher. Nach einer langen kulturellen Durststrecke, in der Veranstaltungen diesen Ausmaßes pandemiebedingt untersagt waren, schaffen die Organisator*innen mit „B-Klassik“ ein unvergessliches Event-Hightlight für Zuschauer, Künstler und den gesamten Stadtbezirk.

Das Event wird gefördert von der Sparkasse Dortmund und wird unterstützt vom Kulturbüro, der Stadt Dortmund Kulturbetriebe, dem „Stadtmarketing“ Dortmund und dem Brackeler Gewerbeverein e.V.. Details zu den einzelnen Bands und über alle weiteren Informationen rund um das Event informiert der Veranstalter, das Kulturzentrum balou e.V., auf seiner homepage www.balou-dortmund.de.