Rundungen der Wände und Tageslicht auch von oben: Dirk Drüner zeigte einige Besonderheiten des Neubaus. Der heilige Augustinus kehrt zurück nach Brackel: An der Oesterstraße entsteht derzeit die Kindertagesstätte St. Augustinus. Nachdem 2014 die katholische Augustinus-Grundschule an der Flughafenstraße auslief, bringt die Caritas den Brackelern nun den seit Jahrzehnten bekannten Namen für eine Einrichtung zurück.

"Immer wenn wir eine neue Kita eröffnen, suchen wir für sie den Namen eines Heiligen. In Brackel liegt Augustinus nahe. Wir freuen uns, den Namen so für den Stadtteil erhalten zu können", erklärte Georg Rupa, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes Dortmund. Gemeinsam mit Abteilungsleiterin Elke Krause verschaffte er sich am Montag einen Eindruck vom Baufortschritt.

Und der kann sich sehen lassen: Auf einem knapp 2.500 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Pflegedienst und Discounter ist ein zweigeschossiger Bau entstanden. Hingucker sind ein runder Erker zur Oesterstraße hin sowie die bei der Fassade verbauten Materialien Lärchenholz und Klinkerstein. Bauherr ist der Essener Investor Kobix Immobilien. Mieter und Träger der Kita für rund 105 Kinder wird der Caritasverband Dortmund. "Wir planen insgesamt sechs Gruppen", so Abteilungsleiterin Elke Krause: zwei U2-Gruppen, zwei Gruppen für Zwei- bis Sechsjährige und zwei für Kinder ab drei Jahren. Für den Start sind alle Plätze vergeben. "Die Nachfrage aus Hohenbuschei ist riesig!" berichtet Elke Krause. Familien, die auf die Warteliste möchten, wenden sich unter Tel. 0231/98622219 an Yvonne Oberhaus. Gesucht dagegen: Erzieher!

Aktuell wird im Neubau der Estrich über die Fußbodenheizung gegossen. Außen entstehen 1.100 Quadratmeter umzäunter Spielplatz. Ende November will Kobix an die Caritas übergeben. Die hat dann vier Wochen, um das Gebäude einzurichten. Auf Besonderheiten wies Bauleiter Dirk Drüner hin: "Über dem zentralen Treppenhaus sind große Dachfenster. Außerdem hat jeder Gruppenraum sozusagen eine runde Ecke." "Das ist sehr behaglich für die Kinder zu gestalten", befand Elke Krause. (pk)