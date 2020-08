Inzwischen hat die Bezirksregierung Münster die Einleitung des Plangenehmigungsverfahrens zum Ausbau der nutzbaren Landebahn am Flughafen Dortmund in Wickede um 300 Meter eröffnet. Gleichzeitig hat die Billig-Airline Wizz Air ihr Flugangebot um meist so genannte Warmwasserziele ausgebaut.

Und so warnt die Schutzgemeinschaft Fluglärm (SGF): "Wenn erstmal die Landebahn über die vollen 2000 Meter genutzt werden kann und Wizz Air die neuen Airbusse A321-LR und -XLR ab Dortmund einsetzt, dann können ab Dortmund künftig auch Interkontinentalflüge aufgenommen werden."

Dagegen wollen die SGF und ihre Unterstützer, u.a. der BUND Dortmund, in Form einer Fahrrad-Rundfahrt am Sonntag, 16. August, von 11 bis 13 Uhr protestieren. Start- und Endpunkt ist der Aplerbecker Marktplatz.

Diejenigen, die dann noch Lust und Kraft haben, empfiehlt die SGF, könnten sich der Aktion „Nein zum Flughafen“ der Grünen ab 13 Uhr anschließen. Treffen hierzu ist an der Chaussee im Bereich des Towers.