Der am Dortmund Airport in Wickede - genau gesagt: im Gebäude G des alten Flughafenteils am Flugplatz 11 - stationierte Hubschrauber "Christoph Dortmund" der DRF-Luftrettung leistete im vergangenen Jahr insgesamt 448 Einsätze, davon 261 in der Notfallrettung und 187 zum Transport kritisch kranker oder verletzter Patient*innen zwischen Kliniken.

Im Vorjahr 2019 war der markant rot-weiß lackierte „Christoph Dortmund” des Hubschraubertyps des Typs EC145 532-mal alarmiert worden.

Hohe Einsatzzahlen auch in der Corona-Pandemie, so lautet das Fazit, das die DRF-Gruppe für ihre 35 Stationen in Deutschland, Österreich und Liechtenstein und den Ambulanzflugbetrieb in 2020 zieht: Mit insgesamt 39.971 Einsätzen liegt man bei 98 Prozent des Vorjahresniveaus.

