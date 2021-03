Er ragt 14 Meter in die Höhe, ist Tag und Nacht besetzt und durch das rotierende Positionslicht auf dem Dach (15,7 Meter) ein echter Hingucker: der Airport-Tower.

Fünf Millionen Autos passieren pro Jahr die viel befahrene Chaussee zwischen Unna und Dortmund, direkt an der Stadtgrenze zu Holzwickede. Hinzu kommen in normalen Zeiten mehr als zwei Millionen Passagiere, für die der Tower wie ein Leuchtturm für die sichere Fahrt aus oder in den Hafen steht.

Diese Landmarke am Rande Wickedes wird im Markenjahr 2021 nun erstmalig vollflächig mit einer gemeinsamen Markenbotschaft von BVB und 21 - der Stadtwerke-Unternehmensfamilie - verschönert. Mindestens bis zum Jahresende bekommen alle BVB-Fans ihren Tower in der 21-schwarz-gelben Ansicht.

Im Dezember 2019 hatte der Airport den Tower übrigens erstmalig als Werbefläche vermarktet, orangefarben leuchtete er für die Volksbank Dortmund.

Kragen war besondere Herausforderung

Nun mussten mehr als 150 Quadratmeter Folie bedruckt und aufgebracht werden. Matthias Lick von der Firma Lichtreklame Friedrich & Lick GmbH aus dem Dortmunder Hafen: „Eine ganz besondere Herausforderung. Denn auch der Kragen oben am Tower musste beschriftet werden. Zudem galt es, das Original-Gelb des BVB wetterfest umzusetzen – auch hierfür waren allein vier Andrucke und Materialanpassungen notwendig. Aber wenn es so viele Menschen sehen, muss es auch gut sein.“

Guido Miletic, Leiter Marketing und Sales am Dortmund Airport 21, ergänzt: „Das ist der einzige Tower eines internationalen oder nationalen Airports, der jetzt komplett als Werbefläche genutzt wird, ein echtes Unikum und natürlich Ausdruck der Leidenschaft von Dortmund, immer etwas anders als die anderen zu sein.“

Auf dem Tower sieht man die "Rückennummer 21" sowie BVB, Dortmund und DSW21. Dieser Dreiklang bringe Dortmund nach vorne, merkt dazu DSW21-Unternehmenssprecher Frank Fligge an. Die Platzierung am Tower des Flughafens sei Ausdruck der Verbundenheit aller Partner untereinander.

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer: „Vom Dortmund Airport starten wir zu den internationalen Wettbewerben, unsere Gegner reisen über den Airport an – hier direkt gemeinsam mit der 21-Gruppe Flagge zu zeigen, ist ein Signal für die Leidenschaft zum Fußball, die die ganze Region prägt.“

Beklebung glich einem Präzisions-Puzzle

Dabei ist die Beklebung des Towers von Nahem betrachtet nicht profan. Der Tower besteht in seiner Außenhülle aus unzähligen Platten mit schmalen Zwischenräumen, sodass die Folie nicht aus einer, sondern wie ein Puzzle aus 236 Einzelfolien besteht. Und selbst das Gerüst der Dortmunder Firma Weise musste aufgrund der Bauform mit dem überkragenden Bereich der Fluglotsen speziell aufgebaut und befestigt werden.

Jörg Jacoby, Finanzvorstand von DSW21: „Wir machen's einfach, lautet unser Motto in Richtung der Kunden und Partner. Dass dahinter schon mal komplizierte Abläufe stehen, ist für uns normal. Der Tower zeigt das sehr schön: Von Weitem eine emotionale Werbebotschaft, aus der Nähe Präzisionsarbeit.“

Mehr als sechs Millionen Menschen werden diese Botschaft im Jahr 2021 (siehe Fakten) sehen. Dortmund grüßt jedenfalls am östlichen Einfahrts- und Einflugtor mit Herz und Verstand sowie der starken Verbindung zweier Marken - BVB und 21 - für die eine Stadt.

FAKTEN:

 Höhe des Airport-Tower: 14 Meter (Leuchtfeuer 15,7 Meter)

 Umfang: 14,15 Meter

 Erbaut: 1998

 Beklebte Fläche Rumpf ohne Dachkranz: 150 Quadratmeter

 Aufwand: ca. 100 Arbeitsstunden (Projektierung, Herstellung und Montage)

 Frequenz: rund 14.000 Insassen von Fahrzeugen pendeln tagtäglich auf dem alten Hellweg (NRW-Straßenstatistik 2017); fast 5.500 Passagiere pro Tag sehen den Tower (Durchschnitt bei 2 Mio. Fluggästen im Jahr)