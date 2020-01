In den Lesestunden für Groß und Klein werden Kinder und Eltern für das gemeinsame Lesen und Lernen begeistert. In jeder Lesestunde werden spannende Geschichten für Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren vorgelesen und die Familien erhalten Lesetipps für das Vorlesen im Lernort Zuhause.

Die bunten Bilder, die neuen Wörter, die tollen Geschichten, das Durchblättern der Bücher – das alles macht riesig Spaß! Mit Spiel und Spaß werden Familien an das Medium Buch herangeführt und lernen spielerisch die wunderbare Welt der Bücher kennen.

Lesestunden & Bücherboxen von Librileo

Die Lesestunden gehören zu dem Leseprogramm von Librileo, das sich vor allem an Familien mit geringem Einkommen richtet, die Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket haben. Als Mitglieder können Familien regelmäßig an den öffentlichen Lesestunden in ihrem Umfeld teilnehmen und erhalten zudem alle 3 Monate altersgerechte Bücherboxen mit Buch, Spiel & Ratgeber direkt nach Hause geschickt. Bei der zuständigen Leistungsstelle kann eine Kostenerstattung für die Mitgliedschaft bei Librileo über das Bildungspaket beantragt werden. Weitere Infos zu Librileo gibt's hier: www.librileo.de.

Alle Familien aus Dortmund sind herzlich zu KOSTENFREIEN Schnupperstunden eingeladen, in denen sie das Leseprogramm von Librileo kennenlernen können! Hier findet eine Librileo Lesestunde statt:

Familienzentrum "Eine Welt"

Mackenrothweg 11-13

Scharnhorst / Scharnhorst-Ost, Grevel

44328 Dortmund