In seiner Kolumne "Der Offenbarungseid der Populisten" befasst sich Henrik Müller am 15. März 2020 auf der Internetseite manager-magazin.de eindrücklich damit, dass "die Corona-Krise Nationalisten und Populisten als das entlarvt, was sie sind - als gefährliche Scharfmacher, die sich nicht um die Wahrheit scheren und genau deshalb folgenschwere Fehler machen."



Zitat des Tages:

"Hier ein hoffnungsvoller Gedanke: Die Schwere dieser Krise entlarvt Nationalisten und Populisten als das, was sie sind - als gefährliche Scharfmacher, die sich allein auf kommunikativen Bullshit stützen, sich nicht um die Wahrheit scheren und genau deshalb folgenschwere Fehler machen. Das gilt auch für andere Politikfelder - von der Klima- über die Finanz- bis zur Migrationspolitik. Aber in der Corona-Krise, deren Folgen rasch und für die Bürger unmittelbar spürbar auftreten, werden politische Fehler sofort bestraft."

Die gesamte Kolumne können Sie hier lesen: https://www.manager-magazin.de/politik/artikel/muellers-kolumne-trump-und-bolsonaro-populisten-und-corona-a-1305444.html