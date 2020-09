Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch, 23. September, gegen 02.20 Uhr, einen Geldautomat im Vorraum einer Bankfiliale auf der Krefelder Straße gesprengt und erheblichen Sachschaden verursacht. Erbeutet haben sie nichts.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Verdächtigen mit einem schwarzen BMW mit gestohlenen Duisburger Kennzeichen in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Das Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

Für die Ermittler ist insbesondere interessant, ob Zeugen in der Nacht von Montag auf Dienstag, 21. September, 20.30 Uhr, bis 22. September, 9.30 Uhr,Vorraum der Bank-Filiale auf dem Flutweg in Höhe der Straße Grabenacker verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unbekannte haben dort an einem Toyota Yaris die Kennzeichen abgeschraubt, die die Täter der Geldautomatensprengung an den BMW montiert hatten.