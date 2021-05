Auf der Flucht aus einem Supermarkt an der Kaiserswerther Straße hat ein 31-jähriger Duisburger am Samstagnachmittag, 22. Mai, gegen 13:30 Uhr, eine Polizistin und einen Marktmitarbeiter verletzt.



Vorangegangen war ein Streit mit dem Geschäftspersonal, weil der 31-Jährige ohne Einkaufswagen im Markt unterwegs war. Darauf angesprochen reagierte er aggressiv, stopfte seine Einkäufe in den Rucksack, warf ein paar Geldscheine auf die Kasse und rannte davon. Ein 55-jähriger Mitarbeiter des Supermarktes nahm zu Fuß die Verfolgung auf, wurde von dem Verdächtigen aber durch einen Schlag gegen den Kopf gestoppt.

Die inzwischen alarmierte Polizei stieß im Bereich der Kreuzung Kaiserswerther Straße / Albert-Schweitzer-Straße auf den Verdächtigen. Als eine Polizistin (20) dort versuchte den Mann festzuhalten und seine Flucht zu verhindern, stieß er sie zu Boden und schlug ihr ebenfalls gegen den Kopf. Zusammen mit drei weiteren Beamten überwältigte sie den Mann schließlich.

Während er ins Gewahrsam gebracht wurde, kam die Polizistin zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sie war vorerst nicht mehr dienstfähig. Der 31-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen Widerstandes einem Strafverfahren stellen.