Ein Team um die Gruppe GodCom und Pfarrer Samuel Dörr laden seit Beginn der Pandemie zur Feier ihres Jugendgottesdienstes im Internet ein; es wurden bisher 16. Jetzt laden sie zur nächsten Ausgabe der „Praystation“ ein - so heißt das Gottesdienstformat – und es geht in mehrfacher Hinsicht um den Neustart.

Pfarrer Dörr und die Gruppe GodCom (@god.com_du) fragen in diesem Gottesdienst nach den Chancen eines Neustarts im Leben der Menschen und in der Gesellschaft. Dazu laden sie im Vorfeld Konfirmanden und Jugendliche ein, bei einer Online-Umfrage mitzumachen (https://bit.ly/Filmklappe). Dort können alle beschreiben, was sie für einen Neustart brauchen und was dieser für sie bedeutet. Die Ergebnisse werden in dem Gottesdienst anonymisiert eingeblendet. Dieser Livestream-Gottesdienst startet am Freitag, 12. März, auf dem eigens eingerichteten YouTube-Kanal „Godi Digital“ um 19 Uhr. Wer bei der Umfrage mitmacht, hat zudem die Chance durch eine Verlosung eine Filmklappe zu gewinnen. Ausgesucht wurde dieser Preis, weil er wie kein anderer für den Neustart und die Praystation steht. Im Gottesdienst schauen Pfarrer Dörr und das Team von @god.com_du deshalb auch auf das vergangene Jahr und den Neustart, den sie damals mit dem digitalen Format der Praystation hingelegt hatten. Schließlich steht auch ein weiterer Neustart bevor: Pfarrer Samuel Dörr wird am 18. April von der Evangelischen Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd mit einem Gottesdienst verabschiedet, denn er tritt im Mai in der Kirchengemeinde Bensberg seine erste Pfarrstelle an. Dies ist somit seine letzte Praystation in Duisburg, aber Pfarrer Dörr hofft, das Format in der neuen Gemeinde fortzusetzen.

Pfarrer Dörr ist sicher, dass in der Duisburger Auferstehungsgemeinde die Gruppe GodCom weiterhin Praystation-Gottesdienste vorbereiten und gestalten wird. „Auch jetzt schon, kommen sehr viele Impulse aus der Gruppe, ich bin überzeugt, dass die Gruppe die nötige Kreativität hat, um weiterhin Praystation-Gottesdienste streamen zu können.“ Infos zu Gemeinde gibt es im Netz unter https://evaufdu.de.