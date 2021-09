Mit einem musikalischen Kracher beginnt die Spielzeit 2021/22 des Schauspiel Duisburg im Großen Haus. Am kommenden Samstag, 4. September um 19.30 Uhr ist erstmals der Schauspieler und Sänger Dirk Schäfer mit seinem seit über 20 Jahren erfolgreich tourenden Konzertprogramm „Dirk Schäfer singt Jacques Brel: Doch davon nicht genug!“ zu Gast in Duisburg.

Kunstvolle Übersetzungen der Brel-Texte ins Deutsche

Elektrisierend und zutiefst emotional interpretiert Dirk Schäfer die Werke des legendären belgischen Chansonniers. Eine Besonderheit seiner Hommage an Jacques Brel, die der NDR als „kulturelles Großereignis“ adelte, sind Schäfers kunstvolle Übertragungen vieler Liedtexte ins Deutsche, die gerade einem nicht-französischsprachigen Publikum die Poesie und den Humor der Brel‘schen Chansons nahe bringen. „Dirk Schäfer besitzt ein unglaubliches Charisma und eine großartige Stimme“, zeigt sich Hausdramaturg Florian Götz voller Vorfreude. „Er begleitet mich schon seit vielen Jahren über verschiedene Theaterstationen – und egal ob Schauspiel- oder Musical-Hauptrolle oder eben dieser Brel-Abend: Gänsehaut-Feeling ist eigentlich immer vorprogrammiert.“

Wenn man hört, wie Schäfer von Brel schwärmt, kann man erahnen, warum dieser Konzertabend seit über zwanzig Jahren deutschlandweit gebucht wird: „Ich bewundere ihn dafür, dass er ein Künstler war, der sich selbst und seine Gefühle ohne jedes Wenn und Aber zur Verfügung stellt, um so das Leben ein Stück weit zu begreifen und vor allen Dingen, um es zu feiern“, so Schäfer. „Dieser Energie wollte ich nachspüren und eine Form finden, die ihn nicht imitiert, sondern von ihm erzählt.“

Zusammenarbeit mit einem herausragenden Künstler

Der Brel-Abend ist dabei der erste Teil einer intensiven Kooperation mit dem Schauspieler und Sänger, der seit vielen Jahren bundesweit an großen Bühne als Protagonist zu erleben ist. So arbeitete Dirk Schäfer unter anderem am Theater Kiel, am Thalia Theater Hamburg und an den Staatstheatern in Wiesbaden und Nürnberg und übernahm dort Rollen wie den Karl Moor in Schillers „Die Räuber“, Frank’N’Furter in „The Rocky Horror Show“ oder Professor Higgins in „My Fair Lady“. In Duisburg produziert er derzeit einen musikalischen Abend, der sich seiner Großcousine widmet, die im Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten ums Leben kam. „Der Tod und ein Mädchen“ feiert am 2. Oktober Premiere im Großen Haus. Im THEATERTREFFEN der 43. Duisburger Akzente im März 2022 wird zudem eine weitere musikalische Produktion folgen, die sich dem Thema „Wolf“ annimmt.



