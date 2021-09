Mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Schumann, Haydn und anderen Meistern des 18. und 19. Jahrhunderts starten am heutigen Sonntag, 26. September, 16.30 Uhr, die beliebten Orgelkonzerte in der Hamborner Abtei.



Interpretin an der Orgel ist beim ersten von sechs Konzerten bis zum April 2022 die 29 Jahre junge Lisa Hummel, die die lange Pandemie-Pause beendet. Nach zahlreichen Preisen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ wurde sie unter anderem Preisträgerin beim Wettbewerb der Internationalen Orgelwoche Nürnberg, beim Bachwettbewerb Wiesbaden, bei der Pipeworks Organ Competition Dublin und bei der Braudo Organ Competition St. Petersburg.

Die vielfältige Musikerin und heutige Regionalkantorin aus Rottweil leitete bis 2016 den Universitätschor Freiburg und ist Dirigentin sowie künstlerische Leitung des 2019 gegründeten Bundesjugendzupforchesters. Mit Hummel gastiert in Hamborn eine Organistin mit reger Konzerttätigkeit in Deutschland und Europa, sie konzertierte an Orten vom Freiburger Münster über die Essener Philharmonie bis zur Dresdner Frauenkirche und international von Irland über Frankreich und Polen bis Russland. Zur Deckung der Kosten wird eine Türkollekte gehalten.

Zum nächsten Orgelkonzert kommt am 24. Oktober Professor Edgar Krapp, langjähriger Gastprofessor am Salzburger Mozarteum und Direktoriumsmitglied der Neuen Bachgesellschaft Leipzig.