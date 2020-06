Der Countdown nach dem "Shutdown" läuft: Am Freitag starten die Sommerferien in NRW, und für viele Familien geht es nun in den langersehnten Urlaub.



Der ADAC Nordrhein rechnet wegen der Corona-Krise jedoch mit weniger Auslandsreisen per Flugzeug, dafür aber mit mehr Auto-Reisen innerhalb Deutschland und den Nachbarländern. Folglich wird es am Freitag und Samstag proppenvoll auf den Autobahnen, vor allem in Richtung Nord- und Ostseeküste und auf dem Weg in den Süden.

Wer flexibel ist, sollte besser auf einen anderen Reisetag ausweichen. Bei einem Stau die Autobahn zu verlassen, bringt generell nur selten einen Vorteil, denn auch die Ausweichstrecken sind schnell verstopft.

Die kluge Hausfrau sorgt deshalb vor: Stullen schmieren, Kartoffelsalat und Würstchen präparieren, Thermoskanne füllen und ab geht die wilde Fahrt. Denn im Stau mit knurrendem Magen zu stehen, ist fast so schlimm wie nörgelnde Beifahrer. In diesem Sinne: Allen ein gute Fahrt!