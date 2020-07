Meiderich macht Kunst.

Was war, was ist und was werden soll.

40 Jahre Kulturwerkstatt Meiderich e.V.

Sonntag.

26. 07. 2020

14.00 Uhr.

Frank M. Fische im Gespräch mit

dem ersten Vorsitzenden Peter Weber.

Die Aktivitäten der Kulturwerkstatt Meiderich e.V. gehen weit

über die Grenzen Duisburgs hinaus. Von Costa Rica bis Berlin sind

die " Drähte am glühen", um den Bereich Kunst und Kultur aktiv

zu fördern, zu gestalten und den Menschen vor Ort zu präsentieren.

Die RAF, Rotten-ART-Factory ist nur eines der neuen Projekte die Peter Weber

mit Künstlern aus Costa Rica geplant und durchgeführt hat.

Eine neue Kunstschmiede in Meiderich die gerade im entstehen ist.

DSGVO--schriftliches Einverständniss für die

