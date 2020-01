Der inzwischen traditionelle Neujahrsempfang der katholischen Gemeinde St. Hildegard Röttgersbach fand im großen Gemeindesaalan der Oberen Holtener Straße statt, und der platzte fast aus allen Nähten. Es gab Rückblicke auf ein ereignisreiches Jahr, vor allem aber Ausblicke auf die Herausforderungen und Aufgaben in diesem Jahr.



„Wir haben uns sehr über die große Resonanz gefreut, die so enorm war, dass sogar noch zusätzliche Tische aufgebaut werden mussten“, freute sich Gemeinderatsvorsitzender Heinz Kahlert. Er hob in seiner Neujahrsansprache insbesondere das ehrenamtliche Engagement der vielen Helferinnen und Helfer der Gemeinde in den verschiedensten Funktionen und den großen Zusammenhalt hervor. Der Einsatz der Ehrenamtlichen wurde in einer großen Fotopräsentation sichtbar und eindrucksvoll dokumentiert.

Ganz aktuell bekamen die Teilnehmer eine Zahl präsentiert, die Erstaunen und Applaus hervorrief. Die Sternsinger von St. Hildegard zogen auch in diesen Jahr an drei Tagen durch den Gemeindebezirk und überbrachten den Segen „Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus“. Das Ergebnis ihres Engagements war enorm. Insgesamt konnten 13.445,08 Euro an Spenden gesammelt werden. Pastor Rainer Streich: „Einfach unglaublich toll, denn wir können schon wieder ein Rekordergebnis verkünden.“

Das Miteinander

wird groß geschrieben



So viel haben die Sternsinger in St. Hildegard und dem Gemeindebezirk St. Georg noch nie gesammelt und darauf dürfen sie wirklich stolz sein. Insgesamt haben über 60 Kinder und Jugendliche an der Aktion teilgenommen, wiederum bestens organisiert von den Pfadfindern.

Für dieses Jahr stehen bereits einige Termine und Höhepunkte fest, bei denen das Miteinander groß geschrieben wird. Rainer Dwornik, stellvertretender Vorsitzender des Gemeinderates: „Wir freuen wir uns besonders auf unsere Feste, zum einen auf das Sommerfest zugunsten der Jugendeinrichtung Arche am 20. und 21. Juni sowie das Gemeindefest am 19. und 20. September.“

Schon jetzt, so berichtet er, „gehen jede Menge Ideen und Vorschläge bei uns ein.“

Zudem gibt es die Fronleichnamsprozession durch Röttgersbach, die „Hildegard“ wie immer gemeinsam mit der Nachbargemeinde St. Barbara durchführt, und die in diesem Jahr mit anschließender Begegnung am 11. Juni bei uns in St. Hildegard stattfindet.

Darüber hinaus freut sich die Gemeinde auf die diesjährige Pilgertour im Oktober nach Krakau, bei der man sich sozusagen auf den Spuren von Johannes Paul II. Befindet. Weitere Stationen auf der Fahrt, die mit 70 Anmeldungen bereits ausgebucht ist, sind Breslau, Dresden und Berlin. Das ist bereits die vierte Tour, die Heinz Kahlert und Rainer Dwornik alle zwei Jahre organisieren. Bisher war nman schon in Rom, Wien und in Assisi / Florenz.