Marry kam Anfang Oktober als Fundkatze in das Tierheim. Sie hatte ihre drei Babys dabei, die leider sehr krank waren und verstarben.

Marry verhält sich bei uns sehr menschenscheu. Kommt man ihr zu nahe oder es wird in ihrem Umfeld zu stressig, wird sie schnell panisch und flüchtet. Hier sind erfahrene Katzenfreunde mit Zeit und Geduld gefragt, die ihr die Möglichkeit geben, in ihrem Tempo den Kontakt zu ihren Leuten aufzubauen und gute Erfahrungen zu sammeln.

Marry wurde gerade kastriert und lebt momentan noch in Einzelunterbringung. Wie sie sich mit Artgenossen versteht weiß das Tierheim noch nicht. Es wird vermutet, dass sie verträglich ist und als Zweitkatze leben sollte. Marry sollte gerne in einen stressfreien, ruhigen Haushalt vermittelt werden. Wahrscheinlich wird sie mit Wohnungshaltung zufrieden sein, gerne mit einem ausbruchsicheren Balkon.

Kontakt: Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in Neuenkamp, Tel. 0203/ 9355090, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.