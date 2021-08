Rambo weist einige typische Eigenschaften des Herdenschutzhundes auf. Rambo hat ein dichtes Fell und eine robuste Gesundheit. Egal ob kalte oder warme Temperaturen, er hält sich vorzugsweise im Freien auf.

Aufmerksam beobachtet er aus seinem Zwinger heraus das Geschehen. Fremden, die sich seinem Gehege nähern, begegnet er meist misstrauisch und hält sie in der Regel mit Bellen auf Abstand. Beim Spaziergang hingegen interessiert er sich meist nicht für fremde Menschen. Trotzdem ist Vorsicht geboten, denn er scheint nicht alle Leute zu mögen. Rambo benötigt auf jeden Fall eine lange Kennenlernphase. Ist dann Vertrautheit da, geht Rambo eine enge Bindung ein, ist sehr verschmust und genießt das Zusammensein. Aber auch Ballspiele mag er und wird beim Toben schon mal gerne albern.

Auf die Gesellschaft anderer Hunde möchte er meist verzichten. Dies zeigt er mal mehr, mal weniger bei Hundebegegnungen. Dennoch glaubt das Tierheim, dass er bei richtiger Chemie in ein bestehendes Hunderudel integriert werden könnte. Rambo mag ausgedehnte Spaziergänge, läuft entspannt an der Leine und ist aufmerksam zu seinen Leuten. Obwohl er ein richtiger Sturkopf sein kann, hat er in der Hundeschule nicht nur die Grundkommandos gelernt, sondern auch einen Chef zu akzeptieren. Für Rambo suchen das Tierheim Duisburg Leute, die Hunde- besser noch Rasseerfahrung haben und ihn souverän führen. Ein ebenerdiges Zuhause mit einem Garten oder Hof wäre schön, da Rambo gerne viel Zeit draußen verbringt.

Wer sich für dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.