Der CDU-Ortsverband Neumühl hat auf seiner jüngsten Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Rademacher die personellen Weichen für die Kommunalwahlen im Herbst gestellt.



Die Kandidaten für den Rat der Stadt und die Bezirksvertretung Hamborn wurden jeweils einstimmig nominiert.. So wurde der Vorsitzende der CU Neumühl, Ratsherr Frank Heidenreich, erneut ins Rennen geschickt. Das gilt auch für Roswitha Schulz, die wiederum für ein Mandat in der BV Hamborn nominiert wurde.

Dort soll nach Wunsch der Mitglieder künftig auch Evgeni Sovva Sitz und Stimme haben. Für die weiteren BV-Listenplätze haben die Neumühler Christdemokraten Julian Heidenreich, Mark Maslonski, Sven Ebels und Patrick Basten vorgeschlagen.