Eine Krebserkrankung stellt das ganze Leben auf den Kopf. Die körperliche und seelische Belastung wirkt sich auch auf das Familienleben, die Partnerschaft und die Berufstätigkeit aus. Nun kommt zur Krankheitsbewältigung auch noch die Pandemie hinzu. Weil Krebspatienten zur Risikogruppe zählen, sind sie verständlicherweise besonders beunruhigt.

In dieser Situation bietet die Krebsberatung in Duisburg Betroffenen und Angehörigen Beratung und Unterstützung an.

Für die psychoonkologische Beratung am Dienstagnachmittag, den 6. Oktober 2020, gibt es noch freie Termine. Die Gespräche mit dem Psychoonkologen Dr. Manfred Prumbaum finden in der Krebsberatungsstelle in der Düsseldorfer Landstraße 17 statt.

Die Beratungen sind vertraulich, kostenlos und unabhängig, auf Wunsch auch anonym oder telefonisch.

Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon: 0203 9416 6244 sowie 0152 2625 1232 oder per Mail an: info@krebsberatung-in-duisburg.de

Homepage : www.krebsberatung-in-duisburg.de