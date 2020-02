Nach vier Jahren Pause startet die RESG Walsum nun wieder durch und präsentiert als Nachfolge der erfolgreichen "Karneval auf Rollen"-Veranstaltungen ein neuartiges, modernes Showkonzept, rechtzeitig zur Karnevalszeit.

Bei "The greatest Show" wird sich die Sporthalle Beckersloh am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Februar, in eine Mega-Showbühne verwandeln und alle Rollkunstlauf-Musik- und Gesangfreunde in ihren Bann ziehen.

Dem Vorstand der RESG-Kunstlaufabteilung ist es mit großer Unterstützung zahlreicher Sponsoren engagierten Eltern gelungen, eine so noch nie dagewesene Großveranstaltung auf die Beine zu stellen. Mit einer Mischung aus Rollkunstlauf, Tanz (Hip-Hop )und Live-Gesang möchte RESG-Jungendwartin und Organisationstalent Kim Schmulowicz die Sportler und Akteure zu Höchstleistungen animieren und das Walsumer Publikum zur Begeisterung bringen.

Die RESG Sportler und Verantwortlichen fiebern dem kommenden Wochenende entgegen und versprechen den Besuchern ein einmaliges und unvergessenes Showerlebnis. Die Samstagsshow beginnt um 17 Uhr, die Sonntagsveranstaltung um 16 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher.

Eintrittspreise: Erwachsene 10 Euro, Kinder bis 14 Jahre 5 Euro. Kartenvorverkauf:Papier-Eck Walsum, Kometenplatz 22, Dorfbüdchen Alt-Walsum, Königstraße und auf der Rheinfähre Walsum.

Es werden aber auch Karten an der Tageskasse verfügbar sein.