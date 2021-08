Fußball-Regionalligist VfB Homberg hat die ersten drei Punkte in der Regionalliga West für sich verbuchen können. In einem engen Spiel setzten sich die Gelb-Schwarzen knapp am Niederrhein gegen Rödinghausen mit 1:0 durch.

"Kompliment an meine Mannschaft, die diszipliniert aus der Ordnung heraus Fußball gespielt hat, wir haben das gespielt, was wir können" - die Erleichterung war nach dem Ende der Partie nicht nur bei Cheftrainer Sunay Acar groß. Seine Mannschaft hat ihm mit dem Sieg ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk gemacht.

In der ersten Hälfte waren gefährliche Torraumszenen Mangelware, die Gastgeber konzentrierten sich darauf zu verteidigen und warteten auf Fehler des Gegners. Die Homberger hatten deutlich mehr Ballbesitz, einen Treffer sollte es in der ersten Spielhälfte nicht geben. In der zweiten Halbzeit erhöhten beide Mannschaften das Tempo, um die nötigen Abschlüsse vor den Toren zu finden. Ein langer Ball, erlaufen von Maximilian Adamski, brachte Gästekeeper Sebald in Bedrängnis, der sich nur mit einem Foul zu helfen wusste. Schiedsrichter Leonidas Exuzidis zeigte folgerichtig auf den Elfmeterpunkt. Pascale Talarski legte sich den Ball zurecht und netzte in der 51. Minute zum 0:1- Endstand ein. Die Gäste waren nun darauf konzentriert, die immer gefährlicher werdenden Angriffe der Rödinghausener abzuwehren.

Der erlösende Abpfiff sorgte für begeisterte Gesichter bei allen Beteiligten, vor dem Hintergrund der kämpferischen Leistung aller Spieler ist es aber letztendlich auch nicht unverdient, die drei Punkte mit zum Rheindeich nehmen.