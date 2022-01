Zum Start ins Rollhockey-Jahr kommt es in der Sporthalle Beckersloh schon zum absoluten Spitzenspiel, wenn der Tabellenzweite RESG Walsum den Leader aus Herringen empfängt. Anstoß ist um 16 Uhr.

Bei einem Spiel wird es am heutigen Samstag, 22. Januar aber nicht bleiben, um 18.30 Uhr spielen die RESG Damen noch gegen die Bisons aus Calenberg um ihre ersten Punkte. Die Männer haben vor dem Jahreswechsel durch zwei Niederlagen die Spitzenposition in der Liga wieder an Herringen verloren, die nun mit drei Punkten führen. Beide Mannschaften schenkten sich in den bisherigen Saisonduellen nichts und die Zuschauer können ein spannendes Spiel erwarten. RESG-Trainer Christopher Nusch freut sich auf ein Duell auf Augenhöhe: "Ich erwarte ein vor allem gutes Rollhockeyspiel. So wie man es sich vorstellt. Zwei sehr gute Mannschaften mit Top-Spielern in den Reihen. Ich freu mich drauf." Die Offensiv-Abteilungen beider Mannschaften werden nur schwer zu stoppen sein, darüber hinaus kommt es zum Duell der besten Torschützen in der Liga. Walsums Sebastian Haas und Herringens Christoph Rindfleisch haben in zehn Spielen beide 18 Tore erzielt und sind damit das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Trainer Nusch weiß, dass es nicht immer leicht ist zu 100 Prozent gegen die Germanen zu verteidigen: "Man kann sie nicht immer voll in den Griff bekommen. Aber man kann sie so stellen das es verspannt schwer ist das sie Tore erzielen können." Personell fehlt Pedro Queiros, Nusch hofft das er "Ende Februar oder Anfang März zurück kommt. César Carvalho ist etwas angeschlagen, für einen Einsatz am Samstag sollte es nach Aussage der Medizinabteilung der RESG aber reichen.

Die Damen haben zum Jahresabschluss ein starkes Spiel gegen Cronenberg geliefert, für Punkte reichte es aber wieder nicht. Gegen Calenberg möchte das Team von Trainer Günther Szalek die ersten Punkte holen.