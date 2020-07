Die Damen-Abteilung der Rollhockey Bundesligamannschaft der RESG Walsum hat sich in der vergangenen Woche von Silvia Romero verabschiedet. Nach über zwei Jahren bei den Roten Teufel geht Silvia zurück zu ihrer Familie nach Spanien.

Ihre Schwester Anna hat ebenfalls einige Spiele für die RESG absolviert, sie ist aber nur zu den wichtigen Spielen extra nach Walsum geflogen. Silvia hat im Jugendbereich Mannschaften trainiert und war in der ersten Bundesligasaison für die Damen ein wichtiger Anker. Über Facebook verabschiedete sie sich von der RESG: „Danke für die Unterstützung in dieses zwei Jahre, das ich für die RESG gespielt habe. Immer RESG in mein Herz." Die RESG wünschte ihreren Spielerinnen alles Gute für die Zukunft. Am 26. September starten beide Mannschaften in die neue Spielzeit. Die Damen spielen bei den Bisons Calenberg, die Männer gegen den neuen Verein der Eldagsen Falcons.