An der Essenberger Straße 59 in Neuenkamp gibt es jetzt einen ersten Vorgeschmack auf die Kunstwerke, die demnächst an Autobahnpfeilern prangen.

Die Bürgerstiftung Duisburg lud zum kreativen Kennenlernen ein. Künstler der Streetart-Szene haben eine triste graue Wand in eine Farbenmeer umgewandelt. Die Teilnehmenden konnten sich auf zuvor zugewiesenen Flächen frei ausleben und ihren persönlichen Ansatz der „Geschichten auf Beton“ verwirklichen. Entsprechend vielfältig in Stil und Gestaltung ist das Ergebnis, durch die räumliche Nähe entsteht trotzdem der Eindruck eines Gesamtkunstwerkes. Manche haben sich für eine bildliche Darstellung entschieden, andere haben Wörter gewählt, das sogenannten Style-Writing. Die Kunst im öffentlichen Raum bereichert das visuelle Erscheinungsbild der Stadt. Für die Ideengebung an den Autobahnpfeilern wurde explizit die Bevölkerung einbezogen: Die Heimatgedanken, die die Duisburger gespendet haben, werden eine neue und moderne Verbundenheit symbolisieren. Das Projekt Heimat-Graffiti der Bürgerstiftung wird durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.