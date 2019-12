Die 96 Mitarbeiter der in Ruhrort ansässigen Ruhrmed GmbH haben auch in diesem Jahr wieder Weihnachtspäckchen gepackt. Zum dritten Mal wurden Kuscheltiere, Spiele, Kleidung, Babysachen, Buntstifte und Süßigkeiten liebevoll in Geschenkpapier eingewickelt und an Henrike Elsweiler, Koordinatorin des Frühförderprogramms „Opstapje“ überreicht.

An sechs Standorten, einer davon in Bruckhausen, nehmen Familien mit Kindern ab sechs Monaten an dem aus den Niederlanden stammenden Frühförderprogramm des Neukirchener Erziehungsvereins teil. Die Familien werden einmal pro Woche zuhause besucht und treffen sich darüber hinaus regelmäßig zu Gruppenstunden.

Die Päckchen werden nun noch schnell vor den Feiertagen an die Familien verteilt. Die Mitarbeiter von Ruhrmed unter der Leitung von José Dobiegala freuten sich sehr über die Möglichkeit, Kindern eine Freude bereiten zu können, deren Familien oft nicht die finanziellen Möglichkeiten für Geschenke haben.