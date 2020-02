Schocknachricht aus Essen. Zwölf Verletzte - das ist die bisherige Bilanz des Unfalls, der sich heute Nachmittag (29. Februar) auf der Frohnhauser Straße ereignet hat. Eine 81-jährige Frau ist dabei ungebremst mit ihrem Auto in eine Menschenmenge gerast, die an der Tramhaltestelle Gerviniusstraße in die Straßenbahn einsteigen wollten beziehungsweise die Bahn gerade verlassen hatten.



Nach dem Unfall war die Straße für mehrere Stunden weiträumig abgesperrt. Nach Auskunft der Feuerwehr sollen drei der verletzten Personen in Lebensgefahr schweben, vier weitere wurden schwer verletzt. Mit einem Großaufgebot waren Polizei und Rettungsdienst stundenlang im Einsatz. Radio Essen berichtete auch von einem Rettungshubschrauber. Seelsorger kümmerten sich nach dem schrecklichen Ereignis um die Menschen, sowohl um Verletzte als auch die Zeugen, die den schweren Unfall beobachtet hatten.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem Unfall aus.