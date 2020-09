An der Bertha-Krupp-Realschule in Frohnhausen gibt es mehrere Corona-Fälle unter den Schülern. Drei Geschwister in unterschiedlichen Stufen wurden jetzt positiv auf das Coronavirus getestet. Sofort wurde reagiert: Im Rahmen von Umfeldanalysen wurden Kontaktpersonen ermittelt und entsprechend weitere Quarantänen angeordnet. Sieben weitere Schüler sind davon betroffen, Lehrer nicht.

Die aktuellen Zahlen für Essen: Am Mittwoch, 2. September, sind 79 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar / Anfang März sind es insgesamt 1.613 erkrankte Essener. In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (26.08.–01.09.) hat es 51 Neuinfektionen gegeben, was durchschnittlich 7 Neuinfektionen pro Tag ausmacht. Aktuell nach einer Erkrankung genesen sind 1.488 Personen. 46 Essener sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben.

Weitere Ergebnisse stehen aus

Insgesamt wurden über das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde sowie die Essener Kliniken bisher 30.027 Personen auf das Coronavirus beprobt. In 26.745 Fällen fiel ein Testergebnis negativ aus. Weitere Ergebnisse stehen aus. Darüber hinaus werden weitere Testungen über Testzentren an Flughäfen und in niedergelassenen Arztpraxen durchgeführt.

50- bis 60-Jährige am häufigsten betroffen

Aktuell befinden sich 469 Essener in einer angeordneten häuslichen Quarantäne. Insgesamt wurde in 6.638 Fällen eine häusliche Quarantäne angeordnet. 6.169 Personen konnten aus dieser bereits wieder entlassen werden.

Aktuell am häufigsten betroffen von einer Infektion mit COVID-19 sind die Altersgruppe der 50- bis 60-jährigen Essener (20), der 20- bis 30-Jährigen (18) sowie die Altersgruppe der 40- bis 50-jährigen Essener (13).

Mehr Infos zum Thema finden sich auf der Seite der Stadt Essen unter essen.de/coronavirus_infos