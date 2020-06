Schüler der Realschule an der Gelsenkirchener Straße präsentierten den Unterstützern des Kinderforums des Rathauses der Stadt Essen jetzt stolz das Ergebnis ihres Projekts zur Verschönerung der Schulmauern: ein Riesengraffiti mit dem Doppelbock der Zeche Zollverein und einer Liste der Namen der Abschlussklasse 2020.



Die Schüler der 6. Klasse der Realschule hatten bei ihrem Besuch beim Kinderforum den Wunsch geäußert, die Schule bunter und farbenfroher zu gestalten. Das Kinderforum Rathaus ist ein Konzept des Jugendamtes Stadt Essen, das Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren eine Möglichkeit zur Mitgestaltung und Mitbestimmung in ihrer Stadt bietet. Im Rahmen des Kinderforums treffen die Schüler auf Mitglieder des Stadtrates und auf die jeweiligen Kinderbeauftragten ihres Bezirks, die sie tatkräftig in ihren Anliegen unterstützen.

Eilantrag zur Finanzierung der Wand

So auch im März: Das Projekt geht zurück auf eine Idee der Ratsfrau Heike Brandherm und der Bezirkskinderbeauftragten des Bezirks VI, Margot Ackermann, die sich für den Wunsch der Kinder der Realschule eingesetzt hatten. Gemeinsam mit dem Kinderforum Rathaus sorgten Ackermann und Brandherm dafür, dass die Schüler zusammen mit ihren Schulsozialarbeiterinnen einen Eilantrag zur Finanzierung der Wandgestaltung bei der Bezirksvertretung VI gestellt haben.

1.600 Euro vom Bezirksbürgermeister

Bezirksbürgermeister Michael Zühlke war schnell bereit, die Aktion mit 1600 Euro zu unterstützen.

Wegen der Corona-Epidemie konnte die 6. Jahrgangsstufe das Projekt nicht selbst umsetzen. Stattdessen sprangen die Abschlussklassen ein, die unter professioneller Anleitung eines Graffiti-Künstlers ein großes Graffiti an die Schulmauer sprühen durften.