Zum Colonel Hathi Marsch marschierten die Helfer und Leiter des Kinder- und Jugendhauses in den bunt geschmückten Saal ein. Im Dschungel rufen mit Radau alle Triere laut HELAU! - so war der närrische Nachmittag der Kinderkarnevalssitzung des ev. Kinder- und Jugendfreizeithauses Coffee Corner überschrieben.

Wochenlang war zuvor für den großen Tag gebastelt, gemalt und geprobt worden. Schon beim Eintritt in die Saal war das Dschungelambiente spürbar. Das begeisterte auch Oberbürgermeister Thomas Kufen.

OB Kufen nahm Einladung in den Dschungel an

Für all die liebevollen Gestaltungen sprach er den Kindern und Jugendlichen ein großes Lob aus.

Neben dem Oberbürgermeister würdigten der Bezirksbürgermeister Helmut Kehlbreier, die Kinder -und Jugendbeauftragte Erika Küper und der Fraktionssprecher Ulrich Schulte - Wieschen die Mühe der Kids.Auch Pfarrerin Ulrike Schreiner Menzemer war als Ehrengast beim Kinderkarneval mit dabei.

Die kleinen Akteure des Schwarzlichttheaters unter der Leitung von Maja Redmann beeindruckten mit einer zauberhaften Dschungelschichte und einem tollen Bühnenbild. Das Schwarzlicht wurde von Caro Gonda und Maja Redmann zuvor erklärt, so dass kein Kind sich ängstigen musste.

Mit Hilfe der Konzert AG und der Veranstaltungstechnikworkshopleiter Mike Münnemann und Luka Mietzschke wurde jede Kinderstimme laut und deutlich verstanden. Und auch Licht und Ton wurden von den jugendlichen Workshopteilnehmern zum richtigen Zeitpunkt in Szene gesetzt.

Selbstgebastelte Orden und jede Menge Bützchen

Clown TIFOF aus Köln, die Band Saitentwist und die Garden der Frintroper Schelme und der Essener Funken rundeten das Programm ab.Die Schlange Kaa - alias Maja Redmann und Caro Gonda führten mit einem roten Faden durch das Programm.

Die Ordensfeen Marie und Beri überreichten den Kindern, Künstlern und Ehrengästen die selbst gebastelten Orden.

Mit dem richtigen Bützen war dies eine umfassende Einführung in die Tradition des Karnevals.

Fotos und Text: Coffee Corner