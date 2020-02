Innehalten im Alltag, sich selbst etwas Gutes tun, achtsam mit sich umgehen und sich mit anderen Frauen austauschen. Das alles möchte der Frauengesundheitstag am 15. Februar bieten. Zum dritten Mal findet er nun statt. Und das an einem eher ungewöhnlichen Ort. Denn Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde Dellwig-Frintrop-Gerschede. Sie möchte in der Friedenskirche an der Schilfstraße Frauen genau in diesen Dingen unterstützen.

Die vielfältigen familiären, beruflichen und gesellschaftlichen Ansprüche, denen Frauen in unserer Zeit genügen möchten, geben oft wenig Raum für eine "Zeit für mich". Nicht immer gelingt es, im Alltag einmal innezuhalten und sich selbst etwas Gutes zu tun.

„Ich möchte den Anstoß für die Frauen geben, mehr auf sich selbst zu achten. Viele haben immer das Gefühl 'funktionieren' und für Andere da sein zu müssen. Sie vergessen dabei oft sich selbst, was auf Dauer der Gesundheit schaden kann“, erklärt Heilpraktikerin Doris Brändlein, die den Frauengesundheitstag mit informativen, entspannenden und kreativen Inhalten füllt.

Glauben und Gesundheit? Viele Motive sind ähnlich

Am 15. Februar von 10 bis 16 Uhr können die Teilnehmerinnen eine Auszeit vom Alltag genießen. Informationen über Gesundheitsthemen wechseln sich am Vormittag mit entspannenden Techniken ab, die leicht in den Alltag integriert werden können. Wer möchte, kann nach einem gemeinsamen Mittagsimbiss den Nachmittag nutzen, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Pfarrerin Anke Augustin freut sich über das Interesse vieler Frauen am jährlich stattfindenden Gesundheitstag. „Im Glauben geht es um Heil-Werden, Zu-Sich-Finden, auch um Austausch und Gemeinschaft. Diese Motive finden sich auch im Programm zum Gesundheitstag - und das konkret für moderne Menschen.“

Das Programm im Überblick

Viele Veranstaltungsangebote der Gemeinde im Essener Nord-Westen zeugen von der besonderen Sicht der engagierten Glaubensfrau. „Ich sehe Kirche nicht als 'nur zuständig für das Leben nach dem Tod', für Warnungen und Mahnungen vor Sünde. Meiner Meinung nach soll Kirche Angebote machen, die Lebendigkeit, zu der Gott uns geschaffen hat, konkret erlebbar zu machen." Deshalb biete die Gemeinde Orte der Begegnung an. Ein solcher ist auch der Gesundheitstag.

Frauengesundheitstag: Samstag, 15. Februar, 10 bis 16 Uhr in der Friedenskirche an der Schilfstraße 8 in Essen-Dellwig.

Das Programm:

10 Uhr: Qigong – Elisabeth Kress nimmt die Teilnehmerinnen mit in die faszinierende Welt der chinesischen Gesundheitsübungen

11 Uhr: Alltagsbeschwerden mit homöopathischen Mitteln behandeln

12 Uhr: Entspannung zwischendurch – lernen Sie einfache und wirkungsvolle Übungen kennen

13 Uhr: Mittagsimbiss

14 bis 16 Uhr: Die eigene Kreativität entdecken

Die jeweiligen Module am Samstag, 15. Februar, können auch einzeln besucht werden.

Anmeldungen nimmt Anke Augustin telefonisch unter 0173 2978143 oder per E-Mail an pfarrerin.augustin@googlemail.com entgegen. Doris Brändlein ist unter 0201 640675 für Anmeldungen erreichbar oder per E-Mail an d.braendlein@gmx.de