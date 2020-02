Es geschah mitten am Tag. Gegen 13.45 Uhr wurde ein 16-Jähriger gestern (19. Februar) im Kaiser-Wilhelm-Park in Altenessen-Süd überfallen und ausgeraubt. Ein Jugendlicher auf einem alten blauen Fahrrad sprach den 16-Jährigen an.

Der Unbekannte forderte ihn auf, sein Geld herauszugeben. Als der 16-Jährige sich weigerte, riss der Räuber ihn zu Boden und entwendete Geld aus der Hosentasche des 16-Jährigen. Als der 16-Jährige sich das Geld wiederholen wollte, schlug und trat der Unbekannte ihn. Schließlich floh der Räuber in östliche Richtung durch den Park. Bei ihm war ein weiterer Jugendlicher, der die Tat beobachtet hat, jedoch selbst nicht handgreiflich wurde.

Schwarze Kappe, kaputte Schuhe

Der Räuber ist etwa 16 oder 17 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und schlank. Er hat blonde Haare und ein schmales Gesicht. Bei der Tat trug er eine grüne Jacke, eine schwarze Kappe und kaputte Schuhe. Er war mit einem alten, blauen Fahrrad unterwegs. Der zweite Jugendliche, der die Tat beobachtet hat, ist ebenfalls etwa 16 oder 17 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn". Er hat braune Haare und einen braunen Bart.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.