So hatten sich die beiden jungen Männer den Rosenmontag sicher nicht vorgestellt. Der Tag endete für sie mit einer vorläufigen Festnahme.

Die Polizei nahm den 16- und 17-Jährigen in Gewahrsam, nachdem vor einer Kneipe an der Karl-Meyer-Straße ein 26-Jähriger durch einen Messerstich leicht verletzt worden war.

Gegen 16.30 Uhr kam es vor der Gaststätte zu einem Streit zwischen den 16- und 17-Jährigen und einer Gruppe von drei Personen, die zuvor privat in der Kneipe Karneval gefeiert hatten (26 Jahre und männlich, 20 Jahre und weiblich, 24 Jahre und männlich). Während der Auseinandersetzung holte der 17-Jährige ein Messer hervor und bedrohte damit zunächst die 20-Jährige.

Flucht über die Karl-Meyer-Straße

Dann stach er in Richtung des 26-Jährigen und verletzte diesen leicht. Anschließend flohen die beiden Jugendlichen über die Karl-Meyer-Straße. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei zwei Jugendliche entdecken, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Der 16- Jährige und der 17-Jährige wurden vorläufig festgenommen.

Während der Fahrt zur Polizeiwache beleidigte der 17-jährige Tatverdächtige die Beamten mehrfach. Auch in der Wache setzte er die Beleidigungen fort und spuckte mehrfach in Richtung der Polizisten. Ein Haftrichter prüft derzeit, ob gegen den 17-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wird.