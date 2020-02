Der Rat der Stadt Essen hat in seiner jüngsten Sitzung insgesamt acht verkaufsoffene Sonntage beschlossen, die bis einschließlich August im Essener Stadtgebiet stattfinden werden. Damit folgt man den Empfehlungen der Bezirksvertretungen und des Ausschusses für Öffentliche Ordnung, Personal und Organisation. Weitere Termine für die Monate September bis Dezember 2020 sind geplant, werden aber noch gesondert beraten.



Fest für den Essener Norden steht als Termin der 5. April. Dann geht es in Altenessen los. Zum Frühlingsfest mit Kirmes ist dann auch der Stadtteil am Sonntag verkaufsoffen.

Noch nicht beschlossen, aber bereits geplant sind zwei weitere Termine. Der erste ist für den 20. September vorgesehen. Anlass ist dann das 25. Stadtteilfest mit Kirmes. Das Jahr in Altenessen schließt mit dem Altenessener Weihnachtsmarkt. Der 1. Adventssonntag soll verkaufsoffen sein.