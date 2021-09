Großer Pokalfight auf der Lohwiese

Großer Kampf wird am Ende leider nicht belohnt.

Nach zwei frühen Gegentoren, Verletzungen, glichen wir in der 55. Minuten zum 2:2 aus.

Eine Standardsituation brachte in der 87. Minute den 3:2 Siegtreffer für den A-Ligisten Al-Arz Libanon.

Weiterhin viel Erfolg für unsere Nachbarn aus Altenessen Al-Arz Libanon.

Hier ein paar Impressionen vom Pokalspiel.