Auf der Katzenbruchstraße erneuern die Stadtwerke Essen einen Abwasserkanal. Dafür werden zwischen der Karolingerstraße und der Helen-Keller Straße auf einer Länge von rund 90 Metern neue Abwasserrohre verlegt.

Die neuen Rohre ersetzen dann den inzwischen in die Jahre gekommenen Kanal von 1936. Für die Dauer der Baumaßnahme muss die Verkehrsführung auf der Katzenbruchstraße geändert werden. Die Verlegung der neuen Abwasserrohre erfolgt in offener Bauweise. Hierfür werden Baufelder mit einer Länge von rund 50 Metern eingerichtet. So viel Platz wird benötigt, damit die Baugeräte und die Baufahrzeuge sich entsprechend sicher bewegen können.

Nur ein Fahrtstreifen

Daher steht den Autofahrern auf der Katzenbruchstraße während der Arbeiten nur ein Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung zur Verfügung. Aus Richtung Westen kann dann nicht mehr links in die Karolingerstraße abgebogen werden. Das Abbiegen von der Karolingerstraße Richtung Osten in die Katzenbruchstraße ist dann ebenfalls nicht möglich. Die Geschäfte können auch weiterhin über die Katzenbruchstraße angefahren werden. Die Erneuerung des Kanals wird eine voraussichtliche Bauzeit von rund drei Monaten beanspruchen.