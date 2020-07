A40 von

Duisburg bis Dortmund

Gesperrt

Fußgänger und Radfahrer auf der Autobahn, nichts geht mehr.

So war die Ankündigung vor 10 Jahren.

Im Zuge der Kulturhauptstadt 2010, war eine Aktion das Stillleben auf der A40.

Die Autobahn war von Duisburg bis Dortmund für Fahrradfahrer und Fußgänger freigegeben worden. Auf der Seite von Dortmund nach Duisburg, gab es Picknick und Aktionen auf der Autobahn. Gut mit dem Fahrradfahren klappte es nicht so gut, die Autobahn war verstopft. Es war nicht abzusehen, dass es so viele Fahrräder in der Region gibt.

Eine schöne Aktion, sollte man Wiederholen.