Erste verschärfte Maßnahmen ab Montag in Essen.

Die Fallzahlen steigen weiter an und die Stadt Essen muss reagieren.

Aufgrund der weiter steigenden positiven Corona-Fälle in Essen und dem abzusehenden Trend zur Überschreitung des Inzidenzwertes von 35 hat die Verwaltung heute entsprechende Coronaschutzmaßnahmen beschlossen.

Die Stadt Essen bereitet eine entsprechende Allgemeinverfügung vor, die ab Montag, 12. Oktober, in Kraft treten wird. Diese soll zunächst für drei Wochen gelten und insbesondere den Umgang mit privaten Veranstaltungen im öffentlichen Raum regeln. So sollen ab dann unter anderem private Veranstaltungen im öffentlichen Raum nur noch mit maximal 50 Personen gestattet sein und



Veranstaltungen mit mehr als 25 Teilnehmer sollen drei Werktage im Voraus beim städtischen Ordnungsamt angemeldet werden müssen.

Damit weicht die Stadt Essen leicht von den noch stärkeren Maßnahmen aus Hamm und Remscheid ab. Noch nicht einmal in NRW gibt es eine Einheitliche Vorgehensweise.

Doch das Virus verhält sich überall gleich.

Quelle Auszug der Stadt Essen