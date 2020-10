Graffitikunst in Essen

Aus Grau mach schön

Es gibt schöne Flecken in Essen. Damit meine ich nicht die Region am Baldenysee .

Durch Graffiti, damit meine ich nicht die Schmierereien, sondern Kunst am Bau, um graue Objekte zu verschönern. So hat die Allbau AG eine Wand an der Oberschlesienstraße für Graffitikunst freigegeben. Also haben auch wir "Banksy" in Essen.