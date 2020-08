Corona Fälle steigen in NRW Deutschlandweit am stärksten an.



NRW hat nach dem Ort Dingofing

in Bayern die meisten Corona Fälle.



Herne führt nach Bochum in NRW die Liste an.



Seit dem Ausbruch der Epidemie hatten sich in NRW insgesamt 53.661 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Es gab 1.772 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Allerdings sind nach dem Robert-Koch-Institut (RKI) auch bereits 47.055 Corona-infizierte genesen.

Täglich weiter steigende Fallzahlen in NRW

Von den täglich Deutschlandweit gemeldeten Fälle, entfällt alleine gut ein Drittel nur auf NRW

Laut dem RKI haben die Gesundheitsämter in NRW in den letzten 24 Stunden 538 Neuinfektionen gezählt. Bundesweit gab es 1449 Fälle.

Als Grund werden hier die Reiserückkehrer angenommen.

Zu Beobachten ist hier die Entwicklung nach der Wiederaufnahme des Schulbetrieb.

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist Herne. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 30,7 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

Zusätzlich ist ein Kind in einer Kita erkrankt. Die Kita wurde wieder geschlossen.

„Positiv“ Insgesamt gibt es derzeit in NRW keine Region, die den Grenzwert von 50 pro 100000 überschreitet.

Hier führt Bayern mit der Konservenfabrik in Dingofing.