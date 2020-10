Die Tage werden wieder kürzer und die Abende länger: Der Winter steht unmittelbar vor der Tür. Mit der Wintersaison führt der Grugapark Essen wieder die freie Abendöffnung ein. Es gelten reduzierte Preise.

Ab Montag, 2. November, werden nach der Kassenschließung um 16 Uhr die Tore geöffnet, so dass die beleuchtete Joggingstrecke wieder von Läufern, Walkern, aber auch von Spaziergängern genutzt werden kann. Der Grugapark steht dann abends wieder als reine Grünanlage ohne zusätzliche Angebote zur Verfügung. Dabei sind die in Essen geltenden Coronaschutzregelungen für den öffentlichen Raum, wie das Zusammenkommen in Gruppen und die Einhaltung des Mindestabstands, auch nach Kassenschluss dringend einzuhalten.

Reduzierte Wintereintrittspreise

Während der Kassenzeit von 9 bis 16 Uhr gelten ab dem 2. November auch wieder die reduzierten Wintereintrittspreise, 2 Euro für Erwachsene und 1,25 Euro ermäßigt, da Angebote wie die Grugabahn oder die Vogelfreifluganlage in die Winterpause gehen. Gute Nachrichten gibt es für alle Tierfreunde: An den Wochenenden wird auch während des Winters der Kleintiergarten mit dem historischen Bauernhof geöffnet sein – mit einem speziellen Abstands- und Hygienekonzept. So dürfen sich beispielsweise gleichzeitig im Streichelzoo 15 und im geschlossenen Bauernhofgebäude drei Personen aufhalten. Zudem ist im Bauernhof von Besuchern ab sechs Jahren eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.